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Карл-Хайнц Руммениге: Матч «Реал» - «Бавария» должен положить конец дискуссиям о видеоповторах

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге уверен в том, что в мировом футболе арбитры должны использовать видеоповторы спорных игровых моментов.

- Принцип «фэйрплей» должен ставиться во главу угла. Думаю, прошедший матч положит конец всем дискуссиям о необходимости видеоповторов в футболе. Результаты игр должны быть честными и справедливыми. Конечно, сразу несколько провальных судейских решений нанесли нашей команде в Мадриде тяжелый удар, - заявил Румменигге в интервью клубному журналу.

Напомним, «Бавария» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей уступила мадридскому «Реалу». После ответной игры в Мадрид многие игроки и официальные представители мюнхенского клуба высказали недовольство работой судейской бригады во главе с венгром Виктором Кашшаи.

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