Элисон ван Уйтванк: Возвращение Шараповой - это хорошо для тенниса

Третий номер сборной Бельгии в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против России Элисон ван Уйтванк поделилась мнением о скором возвращении Шараповой и паузе в карьере Серены Уильямс.

- Возвращение Марии - это хорошо для тенниса, - отметила ван Уйтванк после поражения от Елены Весниной в первой одиночной встрече (3:6, 4:6). - Что касается Серены, то у нее начинается вторая жизнь. Уверенна - она ей понравится. Но так же уверенна, что Уильямс обязательно вернется, и это тоже будет прекрасно для нашего спорта. Однако конкуренция не станет меньше. Уровень женского тенниса очень высок. Мы все готовимся к «Ролан Гаррос», и несмотря на то, что в Париже не будет Серены, и пока непонятно, дадут ли wild card Марии Шараповой, борьба за титул предстоит очень напряженная. Причем она будет становиться острее с каждым днем.



