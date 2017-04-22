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Элисон ван Уйтванк: Покрытие в «Лужниках» похоже на на корты «Ролан Гаррос»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бельгийка Элисон ван Уйтванк, уступившая Елене Весниной в первой одиночной встрече матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации, прокомментировала состояние корта на Малой спортивной арене «Лужников».

- Грунт - не самое мое любимое покрытие, несмотря на то, что два года назад я была в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, - призналась ван Уйтванк. - Тем не менее, мне нравятся корты в «Лужниках». Они очень похожи на те, что постелены на «Ролан Гаррос»- такие же жесткие и быстрые. Единственное отличие - здесь чуть больше самого грунта на площадке. Из-за этого отскок мяча, особенно у задней линии, иногда бывает менее предсказуем, чем обычно. В Париже, все-таки, насыпано не так много песка.

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