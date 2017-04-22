Андрей Червиченко: «Ростов» против «Спартака» будет играть на победу
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился своим мнением о матче 24-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле сыграет с московским «Спартаком»:
- «Ростов» против «Спартака» будет играть на победу. Им она больше нужна, чем спартаковцам. У ростовчан еще есть шанс побороться за Лигу Европы. Красно-белым в этой игре надо больше заботиться об обороне. «Ростов» силен контратаками. Если «Спартак» побежит всей командой атаковать, как в предыдущих матчах, то может нарваться на неприятности.
Даже если «Спартак» сегодня проиграет, то это никак не повлияет на борьбу за чемпионство. На мой взгляд, красно-белые уже пару туров назад стали чемпионами.
Матч
Голы
Бухаров 23 (1:0). Гацкан 45 (2:0). Бухаров 50 (3:0).
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Симич, Мевля, Калачёв (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Бухаров (Азмун, 61), Полоз (Могилевец, 79)
Спартак: Ребров, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия, Комбаров, Промес, Глушаков, Зобнин, Ананидзе, Попов (Самедов, 46), Фернандо (Ещенко, 68)
Предупреждения:
Байрамян, 43; Азмун, 80 - Глушаков, 75
Удаления:
нет - Глушаков, 76
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция