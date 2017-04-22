Андрей Червиченко: «Ростов» против «Спартака» будет играть на победу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился своим мнением о матче 24-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле сыграет с московским «Спартаком»:

- «Ростов» против «Спартака» будет играть на победу. Им она больше нужна, чем спартаковцам. У ростовчан еще есть шанс побороться за Лигу Европы. Красно-белым в этой игре надо больше заботиться об обороне. «Ростов» силен контратаками. Если «Спартак» побежит всей командой атаковать, как в предыдущих матчах, то может нарваться на неприятности.

Даже если «Спартак» сегодня проиграет, то это никак не повлияет на борьбу за чемпионство. На мой взгляд, красно-белые уже пару туров назад стали чемпионами.