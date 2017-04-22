Безголевая серия «Ростова» в РФПЛ прервалась на 473-й минуте
Гол Александра Бухарова в ворота «Спартака» прервал длительную безголевую серию «Ростова» в чемпионате России.
Команда забила мяч впервые за 473 минуты. После игры 18-го тура чемпионата России с «Томью» (6:0) «Ростов» пять матчей турнира кряду завершил с одинаковым счетом 0:0.
Бухаров отличился после флангового прострела Тимофея Калачева.
Матч 24-го тура РФПЛ проходит на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.
Матч
Голы
Бухаров 23 (1:0). Гацкан 45 (2:0). Бухаров 50 (3:0).
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Симич, Мевля, Калачёв (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Бухаров (Азмун, 61), Полоз (Могилевец, 79)
Спартак: Ребров, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия, Комбаров, Промес, Глушаков, Зобнин, Ананидзе, Попов (Самедов, 46), Фернандо (Ещенко, 68)
Предупреждения:
Байрамян, 43; Азмун, 80 - Глушаков, 75
Удаления:
нет - Глушаков, 76
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция