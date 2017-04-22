Букмекеры отдают предпочтение «Тоттенхэму» в матче с «Челси»
Букмекерские конторы выставили котировки на полуфинальную встречу между «Челси» и «Тоттенхэмом».
Победа команды Антонио Конте в основное время оценивается коэффициентом 2,93, тогда как виктория «шпор» идет за 2,49.
За ничью букмекеры предлагают 3,26.
Игра на стадионе «Уэмбли» начнется сегодня в 19:15 мск.
Напомним, во втором полуфинале в воскресенье сойдутся «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Матч
Место и дата
22 апреля 19:15, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция
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