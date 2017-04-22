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Букмекеры отдают предпочтение «Тоттенхэму» в матче с «Челси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на полуфинальную встречу между «Челси» и «Тоттенхэмом».

Победа команды Антонио Конте в основное время оценивается коэффициентом 2,93, тогда как виктория «шпор» идет за 2,49.

За ничью букмекеры предлагают 3,26.

Игра на стадионе «Уэмбли» начнется сегодня в 19:15 мск.

Напомним, во втором полуфинале в воскресенье сойдутся «Арсенал» и «Манчестер Сити». 

Матч

Челси - Тоттенхэм

Место и дата

22 апреля 19:15, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

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