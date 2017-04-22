Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит2 : 0Урал
Футбол  Локомотив3 : 3Амкар
Хоккей  Красная Армия1 : 0Реактор
Футбол  Ростов3 : 0Спартак
Хоккей  Финляндия (U-18)1 : 1Россия (U-18)
Футбол  Терек- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елена Веснина: В матче с ван Уйтванк пригодились советы Макаровой

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Елена Веснина прокомментировала победу над Элисон ван Уйтванк в первой одиночной встречи матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Бельгии.

- Я впервые играю в Кубке Федерации в качестве первого номера команды, плюс наш матч с Элисон открывал встречу. Так что было вдвойне важно добиться победы, чтобы принети сборной очко, - отметила Веснина на пресс-конференции. - При этом мы раньше не встречались с ван Уйтванк на корте, и в этом была своя сложность. Одно дело - смотреть матчи соперницы по видео в интернете, совсем другое - играть с ней очный матч. Какое-то время уходит на ознакомление - нужно понять, как она действует в той или иной ситуации, как подает, какое применяет вращение.

Тут очень пригодились советы Кати Макаровой, которая когда-то давно с Элисон пересекалась на личном турнире. С ней связалась ее тренер Евгения Манюкова, и Катя кое-что подсказала, что мне сегодня помогло. Сам матч получился непростым, ван Уйтванк играла очень неудобно, плоскими, низкими мячами. Но я старалась постоянно атаковать и рада, что сумела добиться победы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анастасия Павлюченкова: Я просто не знала, как играть против МертенсАнастасия Павлюченкова прокомментировала свое поражение от Элис Мертенс в матче Кубка Федерации против Бельгии.«Шарапову подвела безалаберость. Но здорово, что она возвращается в Тур!»«Шарапову подвела безалаберость. Но здорово, что она возвращается в Тур!»Елена Веснина - о победе над Элисон ван Уйтванк в матче Россия - Бельгия и предстоящем возвращении Марии Шараповой.Елена Веснина: Глупо не приглашать Шарапову на турнирыЕлена Веснина прокомментировала заявление экс-второй ракетки мира Агнешки Радвански по поводу Марии Шараповой.Элисон ван Уйтванк: Покрытие в «Лужниках» похоже на на корты «Ролан Гаррос»Бельгийка Элисон ван Уйтванк, уступившая Елене Весниной в первой одиночной встрече матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации, прокомментировала состояние корта на Малой спортивной арене «Лужников».Элисон ван Уйтванк: Возвращение Шараповой - это хорошо для теннисаТретий номер сборной Бельгии в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против России Элисон ван Уйтванк поделилась мнением о скором возвращении Шараповой и паузе в карьере Серены Уильямс.Элисон ван Уйтванк: Веснина залуженно выиграла турнир в Индиан-УэлсеБельгийка Элисон ван Уйтванк прокомментировала поражение от Елены Весниной в первой одиночной встрече матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.Веснина обыграла ван Эйтванк в стартовом матче плей-офф Кубка Федерации между Россией и БельгиейЕлена Веснина обыграла Элисон Ван Эйтванк в стартовом поединке встречи плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации между командами России и Бельгии.ВИДЕО ДНЯ: Экс-первую ракетку мира выгнали с корта за оскорбления игроков и рефери на Кубке ФедерацииКапитан сборной Румынии в Кубке Федерации Илие Настасе был удален с корта, а затем и со стадиона во время матча между Сораной Кырстей и британкой Джоанной Контой.Веснина в первом матче плей-офф Кубка Федерации встретится с ван ЭйтванкВ Москве состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Бельгии, сообщает RT на русском.Дарья Касаткина: Хорошо, что не платила за Гаврилову… Она столько съела!Дарья Касаткина: Хорошо, что не платила за Гаврилову… Она столько съела!В преддверии матча Кубка Федерации между Россией и Бельгией Дарья Касаткина дала интервью «Советскому спорту».Анастасия Павлюченкова: Пропущу турнир в Штутгарте, чтобы лучше подготовиться к грунтуРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о том, как проходит ее подготовка к матчу Кубка Федерации против Бельгии и к грунтовому сезону вообще.Елена Веснина: Провести весь Кубок Федерации за одну неделю? Мне нравится такой вариантЧемпионка турнира в Индиан-Уэлсе Елена Веснина прокомментировала нынешний формат Кубок Федерации.Елена Веснина: Очень понравилось на матче «Спартак» – «Зенит»Первый номер сборной России в предстоящем матче Кубка Федерации против Бельгии Елена Веснина поделилась впечатлениями от посещения футбольной встречи между «Спартаком» и «Зенитом».Кербер сыграет в матче с Украиной в Кубке ФедерацииСтали известны составы сборных Германии и Украины на матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.Веснина и Касаткина сыграют против Бельгии в Кубке ФедерацииСтал известен состав сборной России на встречу с Бельгией в рамках матча плей-офф Кубка Федерации.Касаткина поднялась на 29-е место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.Веснина признана лучшей теннисисткой марта по версии WTAРоссиянка Елена Веснина признана лучшей теннисисткой марта по версии WTA, сообщает пресс-служба организации.Веснина уступила венгерке Столлар на турнире в ЧарльстонеРоссийская теннисистка Елена Веснина уступила венгерке Фанни Столлар во втором круге турнира в Чарльстоне.Веснина претендует на звание лучшей теннисистки мартаРоссийская теннисистка Елена Веснина претендует на звание лучшей теннисистки марта, сообщает официальный сайт WTA.Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.
Футбол
Букмекеры отдают предпочтение «Тоттенхэму» в матче с «Челси»
Футбол
Безголевая серия «Ростова» в РФПЛ прервалась на 473-й минуте
Футбол
Карл-Хайнц Руммениге: Матч «Реал» - «Бавария» должен положить конец дискуссиям о видеоповторах
Футбол
Владимир Ильин: Если бы не удаления – мы бы точно не проиграли «Зениту»
все новости
Елена Веснина
Елена Веснинавсе новости
Кубок Федерации
Кубок Федерации