Елена Веснина: В матче с ван Уйтванк пригодились советы Макаровой
Елена Веснина прокомментировала победу над Элисон ван Уйтванк в первой одиночной встречи матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Бельгии.
- Я впервые играю в Кубке Федерации в качестве первого номера команды, плюс наш матч с Элисон открывал встречу. Так что было вдвойне важно добиться победы, чтобы принети сборной очко, - отметила Веснина на пресс-конференции. - При этом мы раньше не встречались с ван Уйтванк на корте, и в этом была своя сложность. Одно дело - смотреть матчи соперницы по видео в интернете, совсем другое - играть с ней очный матч. Какое-то время уходит на ознакомление - нужно понять, как она действует в той или иной ситуации, как подает, какое применяет вращение.
Тут
очень пригодились
советы Кати
Макаровой,
которая когда-то
давно с Элисон
пересекалась
на личном турнире.
С ней связалась
ее тренер Евгения
Манюкова, и
Катя кое-что
подсказала,
что мне сегодня
помогло. Сам
матч получился
непростым, ван
Уйтванк играла
очень неудобно,
плоскими, низкими
мячами. Но я
старалась
постоянно
атаковать и
рада, что сумела
добиться победы.