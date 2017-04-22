Елена Веснина: В матче с ван Уйтванк пригодились советы Макаровой

Елена Веснина прокомментировала победу над Элисон ван Уйтванк в первой одиночной встречи матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Бельгии.

- Я впервые играю в Кубке Федерации в качестве первого номера команды, плюс наш матч с Элисон открывал встречу. Так что было вдвойне важно добиться победы, чтобы принети сборной очко, - отметила Веснина на пресс-конференции. - При этом мы раньше не встречались с ван Уйтванк на корте, и в этом была своя сложность. Одно дело - смотреть матчи соперницы по видео в интернете, совсем другое - играть с ней очный матч. Какое-то время уходит на ознакомление - нужно понять, как она действует в той или иной ситуации, как подает, какое применяет вращение.

Тут очень пригодились советы Кати Макаровой, которая когда-то давно с Элисон пересекалась на личном турнире. С ней связалась ее тренер Евгения Манюкова, и Катя кое-что подсказала, что мне сегодня помогло. Сам матч получился непростым, ван Уйтванк играла очень неудобно, плоскими, низкими мячами. Но я старалась постоянно атаковать и рада, что сумела добиться победы.

