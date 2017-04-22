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Елена Веснина: Глупо не приглашать Шарапову на турниры

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Елена Веснина прокомментировала заявление экс-второй ракетки мира Агнешки Радвански по поводу Марии Шараповой.

Напомним, польская спортсменка накануне резко высказалась в адре Шараповой, заявив, что на месте директоров турниров ни за что бы не выдавала wild card теннисистке, уличенной в применении допинга.

- Все-таки, у многих сопериц есть ревновсть в адрес Марии, которая проявляется в таких вот заявлениях, - отметила Веснина. - Но я в корне не согласна с позицией Радванской. Шарапова, конечно, нарушила правила, но сделала это неумышленно, а из-за какой-то безалаберости, не проверив и не изучив важное письмо от ITF. В любом случае, она понесла серьезное наказание. Но почему не давать ей wild card? Честно - просто не представляю, чтобы Маша играла 10-тысячники или квалификации. На месте директора любого турнира я бы стояла с поднятой рукой и сама звала: «Приезжай к нам, пожалуйста!». Взять тот же Штутгарт - какой там сейчас ажиотаж в связи с возвращением Шараповой! Столько журналистов подали заявки на аккредитации, что они давно закончились. Билетов на среду просто нет. Организаторы гадают, что и как им сделать, чтобы расширить стадион и увеличить количество мест. Думаю, это о многом говорит. Болельщики хотят видеть Марию на корте. И здорово, что она, наконец, скоро вернется.

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