Дубль Бухарова помог «Ростову» разгромить «Спартак»

«Ростов» дома обыграл «Спартак» (3:0) в 24-м туре чемпионата России.

Счет на 23-й минуте открыл нападающий хозяев поля Александр Бухаров, замкнувший прострел с фланга Тимофея Калачева.

Под занавес первого тайма ростовачане удвоили преимущество. После розыгрыша углового Гацкан добил в ворота мяч, посланный Сесаром Навасом.

Во второй половине Бухаров оформил дубль, приняв разрезающий пас в исполнении Кристиана Нобоа.

На 76-й минуте гости остались вдесятером: Денис Глушаков получил красную карточку за грубую игру против Александра Гацкана.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Красно-белые с 54 очками продолжают лидировать в таблице РФПЛ, на семь очков опережая ЦСКА и восемь - «Зенит». Их сегодняшний соперник с 36 баллами на данный момент занимает пятую строчку.

В следующем туре «Спартак» 25 апреля примет «Урал», а «Ростов» в тот же день сыграет дома с «Уфой».