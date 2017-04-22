Дубль Бухарова помог «Ростову» разгромить «Спартак»
«Ростов» дома обыграл «Спартак» (3:0) в 24-м туре чемпионата России.
Счет на 23-й минуте открыл нападающий хозяев поля Александр Бухаров, замкнувший прострел с фланга Тимофея Калачева.
Под занавес первого тайма ростовачане удвоили преимущество. После розыгрыша углового Гацкан добил в ворота мяч, посланный Сесаром Навасом.
Во второй половине Бухаров оформил дубль, приняв разрезающий пас в исполнении Кристиана Нобоа.
На 76-й минуте гости остались вдесятером: Денис Глушаков получил красную карточку за грубую игру против Александра Гацкана.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Красно-белые с 54 очками продолжают лидировать в таблице РФПЛ, на семь очков опережая ЦСКА и восемь - «Зенит». Их сегодняшний соперник с 36 баллами на данный момент занимает пятую строчку.
В следующем туре «Спартак» 25 апреля примет «Урал», а «Ростов» в тот же день сыграет дома с «Уфой».
Матч
Голы
Бухаров 23 (1:0). Гацкан 45 (2:0). Бухаров 50 (3:0).
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Симич, Мевля, Калачёв (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Бухаров (Азмун, 61), Полоз (Могилевец, 79)
Спартак: Ребров, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия, Комбаров, Промес, Глушаков, Зобнин, Ананидзе, Попов (Самедов, 46), Фернандо (Ещенко, 68)
Предупреждения:
Байрамян, 43; Азмун, 80 - Глушаков, 75
Удаления:
нет - Глушаков, 76
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция