Виталий Мутко: В матче «Зенит» – «Урал» не увидел на поле судью, который носит эмблему ФИФА

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча «Зенит» - «Урал» (2:0).

- Игра, конечно, выльется в дискуссию. Вы знаете, я никогда стараюсь не давать оценку, у нас есть эксперты. Правда, иногда они немного субъективны, посмотрим, что они сейчас будут рассказывать. Главный тренер «Зенита» часто говорит, что все против его команды, но хотел бы еще раз отметить, что матч длится до 90-й минуты и надо анализировать собственную игру, собственные ошибки.

Что касается судейства, то есть специальные органы, которые должны анализировать и ставить оценки. Могу сказать - может, на эмоциях - я не увидел на поле судью, который носит эмблему ФИФА, - приводит слова Мутко ТАСС.

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Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».