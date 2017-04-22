«Локомотив» не смог удержать победу в матче с «Амкаром»

Футболисты «Локомотива» на своем поле не смогли переиграть «Амкар» (3:3) в матче 24-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 22-й минуте открыли гости - отличился австрийский нападающий Дарко Бодул, замкнувший прострел Роланда Гиголаева слева. В конце первого тайма «Локомотив» отыгрался усилиями Алексея Миранчука. На 54-й минуте полузащитник железнодорожников Дмитрий Тарасов вывел свою команду вперед. А спустя две минуты Мануэль Фернандеш, ударом с 11-метровой отметки увеличил отрыв в счете. Однако «Амкар» на 61-й минуте отквитал один мяч - точный удар с пенальти на счету Бодула, оформившего дубль в этом матче. А за две минуты до окончания основного времени встречи нападающий пермяков Станислав Прокофьев сравнял счет.



После этой встречи «Локомотив» набрал 35 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Амкар», имея в активе 34 балла, находится на седьмом месте в чемпионате.

В следующей игре 26 апреля «Локомотив» в гостях сыграет с ЦСКА. Днем позже «Амкар» на своем поле примет «Краснодар».