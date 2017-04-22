«Локомотив» не смог удержать победу в матче с «Амкаром»
Футболисты «Локомотива» на своем поле не смогли переиграть «Амкар» (3:3) в матче 24-го тура чемпионата России.
Счет в матче на 22-й минуте открыли гости - отличился австрийский
нападающий Дарко Бодул, замкнувший прострел Роланда Гиголаева слева. В конце первого
тайма «Локомотив» отыгрался усилиями Алексея Миранчука. На 54-й минуте
полузащитник железнодорожников Дмитрий Тарасов вывел свою команду вперед. А спустя две минуты Мануэль Фернандеш, ударом
с 11-метровой отметки увеличил отрыв в счете. Однако «Амкар» на 61-й минуте
отквитал один мяч - точный удар с пенальти на счету Бодула, оформившего дубль в
этом матче. А за две минуты до окончания основного времени встречи нападающий пермяков Станислав Прокофьев сравнял счет.
После этой встречи «Локомотив» набрал 35 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Амкар», имея в активе 34 балла, находится на седьмом месте в чемпионате.
В следующей игре 26 апреля «Локомотив» в гостях сыграет с ЦСКА. Днем позже «Амкар» на своем поле примет «Краснодар».
Матч
Голы
Бодул 21 (0:1). Миранчук А. 42 (1:1). Тарасов 53 (2:1). Фернандеш 56 (3:1 - пен.). Бодул 61 (3:2 - пен.). Прокофьев 88 (3:3).
Состав
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 79), Тарасов, Баринов, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Ари, Майкон (Пейчинович, 80)
Амкар: Хомич, Конде, Занев, Идову, Зайцев, Баланович (Прокофьев, 64), Костюков (Гасилин, 69), Гол, Гиголаев, Комолов (Йовичич, 46), Бодул
Предупреждения:
Тарасов, 70 - Идову, 20; Хомич, 55
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция