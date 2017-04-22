Ги Буше: Этот матч с «Бостоном» остался в прошлом, надо двигаться дальше
Главный тренер «Оттавы» Ги Буше подвел итог пятой игры первого раунда плей-офф против «Бостона» (2:3 ОТ).
- В таких играх всегда есть место отчаянию и следует ожидать, что к третьему периоду они превратятся в ближний бой. В регулярном чемпионате все иначе. Когда на табло 2:0, порой все уже ясно. Но в плей-офф нет такого преимущества в счете, чтобы заранее и точно знать: для победы его хватит.
Этот матч остался в прошлом, надо двигаться дальше. Я всегда говорил, что серия будет очень упорной, - приводит слова наставника «Сенаторз» официальный сайт НХЛ.
Напомним, что после этой встречи счет в серии стал 3-2 в пользу «Оттавы». Следующий матч пройдет в воскресенье в Бостоне и начнется 22:00 по московскому времени.
Матч
Оттава - Бостон - 2:3 О.Т. (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Стоун (Брассар, Хоффман), 11:19 (1:0). Пажо (Берроуз, Сталберг), 20:30 (2:0). Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 28:40 (2:1). Курали (Бэкес, Морроу), 37:05 (2:2). Курали (Бэкес, МакЭвой), 90:19 (2:3).
Место и дата
22 апреля 02:30, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция