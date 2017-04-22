Ги Буше: Этот матч с «Бостоном» остался в прошлом, надо двигаться дальше

Главный тренер «Оттавы» Ги Буше подвел итог пятой игры первого раунда плей-офф против «Бостона» (2:3 ОТ).

- В таких играх всегда есть место отчаянию и следует ожидать, что к третьему периоду они превратятся в ближний бой. В регулярном чемпионате все иначе. Когда на табло 2:0, порой все уже ясно. Но в плей-офф нет такого преимущества в счете, чтобы заранее и точно знать: для победы его хватит.

Этот матч остался в прошлом, надо двигаться дальше. Я всегда говорил, что серия будет очень упорной, - приводит слова наставника «Сенаторз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после этой встречи счет в серии стал 3-2 в пользу «Оттавы». Следующий матч пройдет в воскресенье в Бостоне и начнется 22:00 по московскому времени.