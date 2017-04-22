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Микко Койву: Думаю, кое-что у нас стало получаться в четвертом матче с «Сент-Луисом»

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Капитан «Миннесоты» Микко Койву поделился планами на пятый матч первого раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луиса».

- Всегда хочется, чтобы в атаке все получалось. Но мы не должны хитрить и срезать углы. Мы должны работать. Я думаю, кое-что у нас стало получаться в четвертом матче. Нам чаще удавалось закатываться за спину защитникам, а именно это нужно, если вы хотите обыграть такого вратаря, как Джейк Аллен. Его надо закрывать, играть перед ним, играть на добивании, выигрывать борьбу под воротами. Делать это надо постоянно. Забивать всегда приятно. Только так можно победить, - приводит слова капитана «Миннесоты» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после четырех встреч счет в серии 3-1 в пользу «Сент-Луиса».

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