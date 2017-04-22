Дион Фанеф: Мы ждали битвы с «Бостоном», мы ее получили

Защитник «Оттавы» Дион Фанеф прокомментировал поражение в пятом матче первого раунда плей-офф против «Бостона» (2:3 ОТ).

- Очень больно. Игры получаются очень эмоциональными. Мы думали, что серия получится напряженной, долгой, выматывающей. Так оно и получилось. Я не знаю, как еще объяснить: мы старались, бились, игра перешла во второй овертайм, а там может произойти все что угодно. Обидно, но надо двигаться дальше. Мы ждали битвы, мы ее получили, - приводит слова Фанефа официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после этой встречи счет в серии стал 3-2 в пользу «Оттавы». Следующий матч пройдет в воскресенье в Бостоне и начнется 22:00 по московскому времени.