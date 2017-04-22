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Дион Фанеф: Мы ждали битвы с «Бостоном», мы ее получили

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Защитник «Оттавы» Дион Фанеф прокомментировал поражение в  пятом матче первого раунда плей-офф против  «Бостона» (2:3 ОТ).

- Очень больно. Игры получаются очень эмоциональными. Мы думали, что серия получится напряженной, долгой, выматывающей. Так оно и получилось. Я не знаю, как еще объяснить: мы старались, бились, игра перешла во второй овертайм, а там может произойти все что угодно. Обидно, но надо двигаться дальше. Мы ждали битвы, мы ее получили, - приводит слова Фанефа официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после этой встречи счет в серии стал 3-2 в пользу «Оттавы». Следующий матч пройдет в воскресенье в Бостоне и начнется 22:00 по московскому времени.

Матч

Оттава - Бостон - 2:3 О.Т. (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы:

Стоун (Брассар, Хоффман), 11:19 (1:0). Пажо (Берроуз, Сталберг), 20:30 (2:0). Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 28:40 (2:1). Курали (Бэкес, Морроу), 37:05 (2:2). Курали (Бэкес, МакЭвой), 90:19 (2:3).

Место и дата

22 апреля 02:30, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция

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