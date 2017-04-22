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«Бавария» вырвала ничью у «Майнца»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Бавария» дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) в туре 30-м туре чемпионата Германии.

У хозяев поля отличились Арьен Роббен (16-я минута) и Тьяго Алькантара (73-я), у гостей - Боян Кркич (3-я) и Даниэль Брозински (40-я - с пенальти).

Мюнхенцы с 70 очками продолжают уверенно лидировать в бундеслиге, их сегодняшний соперник с 33 баллами - на 13-й строчке.

В следующем туре «Бавария» 29 апреля сыграет на выезде с «Вольфсбургом», а «Майнц» в тот же день примет гладбахскую «Боруссию». 

Матч

Бавария - Майнц - 2:2 (1:2)

Голы

Кркич 3 (0:1). Роббен 16 (1:1). Брозински 40 (1:2 - пен.). Алькантара 73 (2:2).

Состав

Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бернат, Хуммельс, Алаба (Киммих, 17), Видаль (Алонсо, 65), Рибери (Коман, 46), Алькантара, Роббен, Мюллер, Левандовски

Майнц: Хут, Белль, Брозински (Балогун, 52), Хак, Донати, Квайсон (Рамальо, 78), Латца, Фрай, Озтунали, Кркич (Онисиво, 68), Муто

Предупреждения:

Рафинья, 43 - Онисиво, 90

Судья:

Франк Вилленборг (Германия)

Место и дата

22 апреля 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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