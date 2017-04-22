Элис Мертенс: Тренировалась в «Лужниках» всего три дня
Бельгийка Элис Мертенс прокомментировала свою победу над Анастасией Павлюченковой в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.
- На самом деле, я провела первую тренировку на грунте уже здесь, в Москве, во вторник. Потому что на прошлой неделе еще играла турнир на харде в Швейцарии. Но, возможно, я действительно чувствовала себя увереннее, чем Анастасия, на этом покрытии. В начале первой партии у нас завязалась равная борьба, но затем мне удалось сделать важный брейк, выиграть сет, и развить свое преимущество во втором. Очень рада, что удалось победить у столь сильной соперницы и сравнять счет в матче, - рассказала Мертенс.
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