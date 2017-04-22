Массимо Каррера: Сегодня у «Ростова» было больше желания

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3).

- В Ростов я приехал с желанием сыграть матч. Я знал, что это сильный соперник, который хорошо действовал с «МЮ». Понимал, что будет трудно забить. Сегодня у соперника было больше желания.

- Как оцениваете удаление Глушакова?

- Я еще не понял, что это было. Прямая красная или две желтые карточки.

- Что с Фернандо?

- У него сильно свело ноги, он не смог продолжить матч, - сказал Каррера.