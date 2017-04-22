Юрий Семин: Арбитр должен был наказывать Гиголаева, а не ставить пенальти

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог встречи 24-го тура РФПЛ против пермского «Амкара» (3:3).

- Что случилось? Наверное, надо сказать, что это был интересный матч, много забили. Очень обидно при счете 3:1 упустить победу. Но причины были: во-первых, нужно было менять Чорлуку, вторая причина – судейская. Вместо 11-метрового арбитр должен был показывать желтую карточку сопернику. Третья причина – гол «Амкара», забитый, как мне кажется, из офсайда.

Еще один важный момент – «Амкар» не сдавался, они оказывали давление, выпустили три форварда. Это и есть причины ничейного результата.

- Насколько серьезна травма Чорлуки?

- Так сразу сказать не могу.