Юрий Семин: Арбитр должен был наказывать Гиголаева, а не ставить пенальти
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог встречи 24-го тура РФПЛ против пермского «Амкара» (3:3).
- Что случилось? Наверное, надо сказать, что это был интересный матч, много забили. Очень обидно при счете 3:1 упустить победу. Но причины были: во-первых, нужно было менять Чорлуку, вторая причина – судейская. Вместо 11-метрового арбитр должен был показывать желтую карточку сопернику. Третья причина – гол «Амкара», забитый, как мне кажется, из офсайда.
Еще один важный момент – «Амкар» не сдавался, они оказывали давление, выпустили три форварда. Это и есть причины ничейного результата.
- Насколько серьезна травма Чорлуки?
- Так сразу сказать не могу.
Матч
Голы
Бодул 21 (0:1). Миранчук А. 42 (1:1). Тарасов 53 (2:1). Фернандеш 56 (3:1 - пен.). Бодул 61 (3:2 - пен.). Прокофьев 88 (3:3).
Состав
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 79), Тарасов, Баринов, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Ари, Майкон (Пейчинович, 80)
Амкар: Хомич, Конде, Занев, Идову, Зайцев, Баланович (Прокофьев, 64), Костюков (Гасилин, 69), Гол, Гиголаев, Комолов (Йовичич, 46), Бодул
Предупреждения:
Тарасов, 70 - Идову, 20; Хомич, 55
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция