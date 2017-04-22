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Юрий Семин: Арбитр должен был наказывать Гиголаева, а не ставить пенальти

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог встречи 24-го тура РФПЛ против пермского «Амкара» (3:3).

- Что случилось? Наверное, надо сказать, что это был интересный матч, много забили. Очень обидно при счете 3:1 упустить победу. Но причины были: во-первых, нужно было менять Чорлуку, вторая причина – судейская. Вместо 11-метрового арбитр должен был показывать желтую карточку сопернику. Третья причина – гол «Амкара», забитый, как мне кажется, из офсайда.

Еще один важный момент – «Амкар» не сдавался, они оказывали давление, выпустили три форварда. Это и есть причины ничейного результата.

- Насколько серьезна травма Чорлуки?
- Так сразу сказать не могу.

Матч

Локомотив - Амкар - 3:3 (1:1)

Голы

Бодул 21 (0:1). Миранчук А. 42 (1:1). Тарасов 53 (2:1). Фернандеш 56 (3:1 - пен.). Бодул 61 (3:2 - пен.). Прокофьев 88 (3:3).

Состав

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 79), Тарасов, Баринов, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Ари, Майкон (Пейчинович, 80)

Амкар: Хомич, Конде, Занев, Идову, Зайцев, Баланович (Прокофьев, 64), Костюков (Гасилин, 69), Гол, Гиголаев, Комолов (Йовичич, 46), Бодул

Предупреждения:

Тарасов, 70 - Идову, 20; Хомич, 55

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

22 апреля 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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