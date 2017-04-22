«Борнмут» разгромил «Мидлсбро» в 34-м туре АПЛ

Футболисты «Борнмута» на своем поле крупно переиграли «Мидлсбро» (4:0) в матче 34-го тура английской премьер-лиги.

У победителей отличились Джошуа Кинг, Беник Афобе, Марк Пью и Чарли Дэниелс. Отметим, что на 20-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален уругвайский полузащитник гостей Гастон Рамирес.

После этой встречи «Борнмут» набрал 38 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Мидлсбро» с 24 очками в активе находится на 19-м месте в чемпионате.