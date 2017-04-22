«Борнмут» разгромил «Мидлсбро» в 34-м туре АПЛ
Футболисты «Борнмута» на своем поле крупно переиграли «Мидлсбро» (4:0) в матче 34-го тура английской премьер-лиги.
У победителей отличились Джошуа Кинг, Беник Афобе, Марк Пью и Чарли Дэниелс. Отметим, что на 20-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален уругвайский полузащитник гостей Гастон Рамирес.
После этой встречи «Борнмут» набрал 38 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Мидлсбро» с 24 очками в активе находится на 19-м месте в чемпионате.
Матч
Борнмут - Мидлсбро - 4:0 (2:0)
Голы
Кинг 3 (1:0). Афобе 17 (2:0). Пью 65 (3:0). Дэниелс 71 (4:0).
Состав
Борнмут: Боруц, Дэниелс, Смит А., Фрэнсис, Кук С., Фрейзер (Станислас, 72), Пью, Артер, Кинг (Муссе, 84), Гослинг (Кук Л., 44), Афобе
Мидлсбро: Гузан, Гибсон, Френд, Барраган (Форшоу, 23), Айяла, де Рон (Фабио, 38), Рамирес, Чемберс, Клейтон, Даунинг, Негредо (Жестед, 80)
Предупреждения:
нет - Рамирес, 14; Френд, 58; Айяла, 67
Удаления:
нет - Рамирес, 21
Судья:
Скотт Грэм (Англия)
Место и дата
22 апреля 17:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция