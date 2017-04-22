Гаджи Гаджиев: Судейские ошибки? Пока не видел моментов

Наставник пермского «Амкара» прокомментировал ничью своей команды в матче 24-го тура РФПЛ против московского «Локомотива» (3:3).

- Для зрителей матч был интересный, с интригой. Для тренеров – они находят проблемы в игре своей команды, потом игрокам на разборах достается. Важно, чтобы играли изо всех сил. Обе команды это продемонстрировали, это главное. В целом, я удовлетворен результатом, исключая отдельные ошибки.

- Какую установку давали выходящим на замену игрокам?

- Создавать давление. По двум причинам. Если есть физическая готовность и волевой потенциал. Если одного из этих качеств нет, ничего не получится. Если сил нет, и давления не выйдет. Волевой потенциал у нас профессиональный, ребята с характером. Это традиции «Амкара», хотим, чтобы они сохранялись.

- Был пенальти в моменте со вторым и офсайд в моменте с третьем голом?

- Смотрю все эпизоды, когда остыну. Бывает, что кто-то из тренеров посмотрит спорные эпизоды раньше, и о них уже всем сообщает.