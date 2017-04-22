Гаджи Гаджиев: Судейские ошибки? Пока не видел моментов
Наставник пермского «Амкара» прокомментировал ничью своей команды в матче 24-го тура РФПЛ против московского «Локомотива» (3:3).
- Для зрителей матч был интересный, с интригой. Для тренеров – они находят проблемы в игре своей команды, потом игрокам на разборах достается. Важно, чтобы играли изо всех сил. Обе команды это продемонстрировали, это главное. В целом, я удовлетворен результатом, исключая отдельные ошибки.
- Какую установку давали выходящим на замену игрокам?
- Создавать давление. По двум причинам. Если есть физическая готовность и волевой потенциал. Если одного из этих качеств нет, ничего не получится. Если сил нет, и давления не выйдет. Волевой потенциал у нас профессиональный, ребята с характером. Это традиции «Амкара», хотим, чтобы они сохранялись.
- Был пенальти в моменте со вторым и офсайд в моменте с третьем голом?
- Смотрю все эпизоды, когда остыну. Бывает, что кто-то из тренеров посмотрит спорные эпизоды раньше, и о них уже всем сообщает.
Матч
Голы
Бодул 21 (0:1). Миранчук А. 42 (1:1). Тарасов 53 (2:1). Фернандеш 56 (3:1 - пен.). Бодул 61 (3:2 - пен.). Прокофьев 88 (3:3).
Состав
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 79), Тарасов, Баринов, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Ари, Майкон (Пейчинович, 80)
Амкар: Хомич, Конде, Занев, Идову, Зайцев, Баланович (Прокофьев, 64), Костюков (Гасилин, 69), Гол, Гиголаев, Комолов (Йовичич, 46), Бодул
Предупреждения:
Тарасов, 70 - Идову, 20; Хомич, 55
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция