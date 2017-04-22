Иван Данильянц: У Кудряшова был перелом со смещением
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии здоровья защитника Федора Кудряшова, который получил травму в матче 23-го тура РФПЛ с ЦСКА.
- Кудряшов прооперирован. Там было смешение и надо было все вправлять. Ему сделали маску. Он прилетает сегодня вечером и будет заниматься, - сказал Данияльнц.
Матч
Голы
Бухаров 23 (1:0). Гацкан 45 (2:0). Бухаров 50 (3:0).
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Симич, Мевля, Калачёв (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Бухаров (Азмун, 61), Полоз (Могилевец, 79)
Спартак: Ребров, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия, Комбаров, Промес, Глушаков, Зобнин, Ананидзе, Попов (Самедов, 46), Фернандо (Ещенко, 68)
Предупреждения:
Байрамян, 43; Азмун, 80 - Глушаков, 75
Удаления:
нет - Глушаков, 76
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция