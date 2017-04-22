Иван Данильянц: Спасибо болельщикам, которые проявили терпение и дождались победы
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (3:0).
- Всех с победой! Хочу поблагодарить болельщиков за баннер, где были перечислены успехи наших ребят. Они это увидели и показали хороший футбол. Спасибо болельщикам, которые проявили терпение и дождались этой победы.
- Что с Калачевым?
- Точно не знаю. Пока что я слышал только об ушибе. Сейчас его смотрят врачи, - сказал Данильянц.
Матч
Голы
Бухаров 23 (1:0). Гацкан 45 (2:0). Бухаров 50 (3:0).
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Симич, Мевля, Калачёв (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Бухаров (Азмун, 61), Полоз (Могилевец, 79)
Спартак: Ребров, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия, Комбаров, Промес, Глушаков, Зобнин, Ананидзе, Попов (Самедов, 46), Фернандо (Ещенко, 68)
Предупреждения:
Байрамян, 43; Азмун, 80 - Глушаков, 75
Удаления:
нет - Глушаков, 76
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция