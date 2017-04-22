Иван Данильянц: Спасибо болельщикам, которые проявили терпение и дождались победы

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (3:0).



- Всех с победой! Хочу поблагодарить болельщиков за баннер, где были перечислены успехи наших ребят. Они это увидели и показали хороший футбол. Спасибо болельщикам, которые проявили терпение и дождались этой победы.

- Что с Калачевым?

- Точно не знаю. Пока что я слышал только об ушибе. Сейчас его смотрят врачи, - сказал Данильянц.