Элис Мертенс: Я часто вижусь с Ким Клийстерс

Бельгийка Элис Мертенс, обыгравшая Анастасию Павлюченкову в матче Кубка Федерации Россия - Бельгия, поделилась мнением об уровне тенниса в своей стране.

- Вчера Давид Гоффен обыграл в Монте-Карло Новака Джоковича. Я очень рада за него, ведь его карьера складывается потрясающе! В конце концов, Давид уже был в топ-10. Плюс у нас есть великие чемпионки Ким Клийстерс и Жюстин Энин. На них равняются и за ними тянутся спортсменки нынешнего поколения. Что касается меня, то я сама тренируюсь в Академии Клийстерс. И часто с ней вижусь. Она проводит тренировки, дает очень ценные советы. Конечно, сейчас у Ким трое детей, и ей не так-то просто уделять теннису очень много внимания. Но, тем не менее, она сильно мне помогает.