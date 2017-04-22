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Элис Мертенс: Не считаю себя лидером сборной

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый номер команды Бельгии в матче против России Элис Мертенс прокомментировала тот факт, что в 21 год она является лидером национальной команды.

- На самом деле, я не считаю себя лидером, - отметила Мертенс после победы над Анастасией Павлюченковой. - Формально я - первый номер, но я чувствую себя частью команды в целом. Так что особого давления на этот счет не испытываю. У нас очень крепкий и ровный состав, все девушки - примерно одного возраста, мы знакомы с детства и вместе росли. Из-за этого у нас прекрасная атмосфера в сборной. И я очень комфортно себя ощущаю на скамейке рядом с нашим капитаном Домиником Монами.

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