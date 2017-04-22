Россия не смогла выйти в финал юнирского чемпионата мира, уступив Финляндии
Сборная России уступила команде Финляндии (1:2 О.Т.) в полуфинале юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет).
Основное время завершилось вничью - 1:1. У финнов отличился Ессе Юленен, у россиян - Кирилл Слепец.
В овертайме победу сборной Суоми принес точный бросок Тони Утутнена.
В финале Финляндия встретится с победителем пары США - Швеция. Матч этих команд начнется в 20:30 мск.
Матч
Финляндия (U-18) - Россия (U-18) - 2:1 О.Т. (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Илонен (Виртанен), 25:14 (1:0 - бол.). Слепец (Торопченко), 41:37 (1:1). Утунен (Антталайнен, Купари), 67:01 (2:1).
Место и дата
22 апреля 16:30, Арена Попрад, Онлайн-трансляция
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