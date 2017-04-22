«Спартак» обеспечил себе участие в еврокубках

«Спартак», потерпевший сегодня разгромное поражение от «Ростова» (0:3) в 24-м туре РФПЛ, тем не менее обеспечил себе участие в еврокубках в сезоне 2017/18.

Это стало ясно после завершения параллельно проходившего матча «Локомотив» - «Амкар» (3:3). Гол пермяков под занавес встречи и открыл красно-белым путь в Европу.

Команда Массимо Карреры уже не опустится ниже четвертого места. Теоритически ее могут догнать «Ростов» и «Терек», но столичный клуб все равно будет стоять выше за счет количества побед.