«Спартак» обеспечил себе участие в еврокубках
«Спартак», потерпевший сегодня разгромное поражение от «Ростова» (0:3) в 24-м туре РФПЛ, тем не менее обеспечил себе участие в еврокубках в сезоне 2017/18.
Это стало ясно после завершения параллельно проходившего матча «Локомотив» - «Амкар» (3:3). Гол пермяков под занавес встречи и открыл красно-белым путь в Европу.
Команда Массимо Карреры уже не опустится ниже четвертого места. Теоритически ее могут догнать «Ростов» и «Терек», но столичный клуб все равно будет стоять выше за счет количества побед.
Матч
Голы
Бухаров 23 (1:0). Гацкан 45 (2:0). Бухаров 50 (3:0).
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Симич, Мевля, Калачёв (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Бухаров (Азмун, 61), Полоз (Могилевец, 79)
Спартак: Ребров, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия, Комбаров, Промес, Глушаков, Зобнин, Ананидзе, Попов (Самедов, 46), Фернандо (Ещенко, 68)
Предупреждения:
Байрамян, 43; Азмун, 80 - Глушаков, 75
Удаления:
нет - Глушаков, 76
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция