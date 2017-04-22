Натан Бартфельд: Больше, чем штрафной удар, в эпизоде с удалением Глушакова не придумаешь
Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал удаление полузащитника «Спартака» в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3).
- Больше, чем штрафной удар, в данном эпизоде не придумаешь. Ни прямой красной, ни второй желтой там не было, - приводит слова Бартфельда ТАСС.
Напомним, что на 75-й минуте встречи Глушаков опасно сыграл сначала против Хорена Байрамяна, а затем против Александра Гацкана и был удален с поля.
Добавим, что красно-белые с 54 очками продолжают лидировать в таблице РФПЛ, на семь очков опережая ЦСКА и восемь - «Зенит». Их сегодняшний соперник с 36 баллами на данный момент занимает пятую строчку.
В следующем туре «Спартак» 25 апреля примет «Урал», а «Ростов» в тот же день сыграет дома с «Уфой».
Матч
Голы
Бухаров 23 (1:0). Гацкан 45 (2:0). Бухаров 50 (3:0).
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Симич, Мевля, Калачёв (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Бухаров (Азмун, 61), Полоз (Могилевец, 79)
Спартак: Ребров, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия, Комбаров, Промес, Глушаков, Зобнин, Ананидзе, Попов (Самедов, 46), Фернандо (Ещенко, 68)
Предупреждения:
Байрамян, 43; Азмун, 80 - Глушаков, 75
Удаления:
нет - Глушаков, 76
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция