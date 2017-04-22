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Натан Бартфельд: Больше, чем штрафной удар, в эпизоде с удалением Глушакова не придумаешь

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал удаление полузащитника «Спартака» в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3).

- Больше, чем штрафной удар, в данном эпизоде не придумаешь. Ни прямой красной, ни второй желтой там не было, - приводит слова Бартфельда ТАСС.

Напомним, что на 75-й минуте встречи Глушаков опасно сыграл сначала против Хорена Байрамяна, а затем против Александра Гацкана и был удален с поля.

Добавим, что красно-белые с 54 очками продолжают лидировать в таблице РФПЛ, на семь очков опережая ЦСКА и восемь - «Зенит». Их сегодняшний соперник с 36 баллами на данный момент занимает пятую строчку.

В следующем туре «Спартак» 25 апреля примет «Урал», а «Ростов»  в тот же день сыграет дома с «Уфой».

Матч

Ростов - Спартак - 3:0 (2:0)

Голы

Бухаров 23 (1:0). Гацкан 45 (2:0). Бухаров 50 (3:0).

Состав

Ростов: Медведев, Навас, Симич, Мевля, Калачёв (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Бухаров (Азмун, 61), Полоз (Могилевец, 79)

Спартак: Ребров, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия, Комбаров, Промес, Глушаков, Зобнин, Ананидзе, Попов (Самедов, 46), Фернандо (Ещенко, 68)

Предупреждения:

Байрамян, 43; Азмун, 80 - Глушаков, 75

Удаления:

нет - Глушаков, 76

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция

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