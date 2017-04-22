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Назем Кадри: Надеялся, что с Овечкиным все будет хорошо

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Форвард «Торонто» Назем Кадри рассказал о своем силовом приеме против форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в пятом матче первого раунда плей-офф (1:2 ОТ).

- Я подумал, что он избавился от шайбы и попытался его зацепить, а он пытался увернуться. Но я не играл коленом или руками. Ничего подобного. Все быстро произошло.

Я надеялся, что с ним все будет хорошо. Там очень чувствительная часть ноги. Травма может быть очень обширной. Я рад, что он вернулся. Он хорошо двигался, так что с ним, похоже, все нормально, - приводит слова нападающего «Мэйпл Лифс» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что счет в серии 3-2 в пользу «Вашингтона». Следующий матч противостояния пройдет в Торонто в понедельник. Встреча начнется в 2:00 по московскому времени.

Матч

Вашингтон - Торонто - 2:1 О.Т. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Оши (Бэкстрём, Шаттенкирк), 18:15 (1:0 - бол.). Мэттьюз (Нюландер, Хаймэн), 26:00 (1:1). Уильямс (Юханссон, Кузнецов), 61:04 (2:1).

Место и дата

22 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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