«Красная Армия» завоевала Кубок Харламова, в четвертый раз обыграв «Реактор»
Московская «Красная Армия» дома взяла верх над нижнекамским «Реактором» (2:1) в четвертом матче финальной серии плей-офф МХЛ.
У победителей отличились Павел Подлубошнов и Иван Силаев, у гостей - Булат Набиуллин.
Таким образом, «Красная армия» во второй раз завоевала Кубок Харламова. Первый успех пришел к команде в сезоне-2010/11.
Матч
Красная Армия - Реактор - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы:
Подлубошнов (Попугаев), 14:46 (1:0). Набиуллин 44:10 (1:1). Силаев (Мясищев, Карнаухов), 55:04 (2:1).
Место и дата
22 апреля 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически