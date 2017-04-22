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«Красная Армия» завоевала Кубок Харламова, в четвертый раз обыграв «Реактор»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московская «Красная Армия» дома взяла верх над нижнекамским «Реактором» (2:1) в четвертом матче финальной серии плей-офф МХЛ.

У победителей отличились Павел Подлубошнов и Иван Силаев, у гостей - Булат Набиуллин.

Таким образом, «Красная армия» во второй раз завоевала Кубок Харламова. Первый успех пришел к команде в сезоне-2010/11. 

Матч

Красная Армия - Реактор - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы:

Подлубошнов (Попугаев), 14:46 (1:0). Набиуллин 44:10 (1:1). Силаев (Мясищев, Карнаухов), 55:04 (2:1).

Место и дата

22 апреля 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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