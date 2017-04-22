«ПСЖ» на своем поле переиграл «Монпелье» и вышел в лидеры чемпионата Франции
Футболисты «Пари Сен-Жермен» на своем поле переиграли «Монпелье» в матче 34-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.
Счет на 29-й минуте встречи открыл нападающий парижан Эдинсон Кавани, замкнувший прострел Блеза Матюиди с левого фланга. В самом начале второго тайма полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество хозяев.
После этой игры «ПСЖ», набрав 80 очков, вышел в лидеры чемпионата. «Монпелье», имея в активе 39 очков, занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.
В следующем туре 30 апреля «ПСЖ» в гостях сыграет с «Ниццей». Днем ранее «Монпелье» примет на своем поле «Лилль».
Матч
Голы
Кавани 29 (1:0). Ди Мария 48 (2:0).
Состав
ПСЖ: Трапп, Кимпембе, Максвелл, Тиаго Силва, Орье, Матюиди, Верратти (Ло Чельсо, 90), Пасторе (Дракслер, 81), Мотта, Ди Мария (Лукас, 84), Кавани
Монпелье: Пьонье, Руссийон, Хилтон, Мукиэле, Покорны, Сессеньон, Скири, Ласне (Долли, 59), Будебуз, Муние (Иконе, 59), Мбенза (Камара, 81)
Предупреждения:
Ди Мария, 68 - нет
Судья:
Микаэль Лесаж (Франция)
Место и дата
22 апреля 18:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция