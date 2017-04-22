«ПСЖ» на своем поле переиграл «Монпелье» и вышел в лидеры чемпионата Франции

Лига 1. 34-й тур. «ПСЖ» - «Монпелье», «Бордо» - «Бастия» и другие матчи Все матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».

Интерес к полузащитнику ПСЖ Марко Верратти проявляют «Барселона» и «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.

«Барселона» и «Челси» поборются за Верратти Интерес к полузащитнику ПСЖ Марко Верратти проявляют «Барселона» и «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.

«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Монако» Килиан Мбаппе. Ранее он был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» готов отдать 80-90 миллионов евро за Мбаппе «ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Монако» Килиан Мбаппе. Ранее он был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

УЕФА продолжит контролировать соблюдение «Краснодаром», «Локомотивом» и «Зенитом» финансового фейр-плея Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) опубликовала на официальном сайте УЕФА отчет о соблюдении мировых соглашений 14 клубами.

Людовик Жюли: В двух матчах может произойти что угодно, у «Монако» есть шанс

Людовик Жюли: В двух матчах может произойти что угодно, у «Монако» есть шанс Бывший полузащитник «Монако» Людовик Жюли оценил итоги жеребьевки ½ финала Лиги чемпионов, по итогам которой «монегаскам» достался «Ювентус».

Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов Полузащитник «Монако» Килиан Мбаппе назван игроком недели в Лиге чемпионов по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.

Миланский «Интер» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Хамесу Родригесу и защитнику/полузащитнику «Монако» Фабиньо. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Интер» ведет переговоры по трансферам Хамеса Родригеса и Фабиньо Миланский «Интер» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Хамесу Родригесу и защитнику/полузащитнику «Монако» Фабиньо. Об этом сообщают итальянские СМИ.