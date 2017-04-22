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«ПСЖ» на своем поле переиграл «Монпелье» и вышел в лидеры чемпионата Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Пари Сен-Жермен» на своем поле переиграли «Монпелье» в матче 34-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.

Счет на 29-й минуте встречи открыл нападающий парижан Эдинсон Кавани, замкнувший прострел Блеза Матюиди с левого фланга. В самом начале второго тайма полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество хозяев.

После этой игры «ПСЖ», набрав 80 очков,  вышел в лидеры чемпионата. «Монпелье», имея в активе 39 очков, занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре 30 апреля «ПСЖ» в гостях сыграет с «Ниццей». Днем ранее «Монпелье» примет на своем поле «Лилль».

Матч

ПСЖ - Монпелье - 2:0 (1:0)

Голы

Кавани 29 (1:0). Ди Мария 48 (2:0).

Состав

ПСЖ: Трапп, Кимпембе, Максвелл, Тиаго Силва, Орье, Матюиди, Верратти (Ло Чельсо, 90), Пасторе (Дракслер, 81), Мотта, Ди Мария (Лукас, 84), Кавани

Монпелье: Пьонье, Руссийон, Хилтон, Мукиэле, Покорны, Сессеньон, Скири, Ласне (Долли, 59), Будебуз, Муние (Иконе, 59), Мбенза (Камара, 81)

Предупреждения:

Ди Мария, 68 - нет

Судья:

Микаэль Лесаж (Франция)

Место и дата

22 апреля 18:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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