Форвард «Амкара»: Не наше дело смотреть повторы
Нападающий пермского «Амкара» Станислав Прокофьев поделился мнением о назначенных пенальти в игре 24-го тура РФПЛ против московского «Локомотива».
- «Локомотив» не согласен с пенальти в свои ворота. Вы что думаете?
- Мы повтор не смотрели. Это не наше дело, мне кажется, пересматривать эпизоды. Пенальти в наши ворота? Там судья назначил, да и все. Значит было нарушение, - сказал футболист.
Матч
Голы
Бодул 21 (0:1). Миранчук А. 42 (1:1). Тарасов 53 (2:1). Фернандеш 56 (3:1 - пен.). Бодул 61 (3:2 - пен.). Прокофьев 88 (3:3).
Состав
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 79), Тарасов, Баринов, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Ари, Майкон (Пейчинович, 80)
Амкар: Хомич, Конде, Занев, Идову, Зайцев, Баланович (Прокофьев, 64), Костюков (Гасилин, 69), Гол, Гиголаев, Комолов (Йовичич, 46), Бодул
Предупреждения:
Тарасов, 70 - Идову, 20; Хомич, 55
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция