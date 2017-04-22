Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит2 : 0Урал
Футбол  Локомотив3 : 3Амкар
Футбол  Терек0 : 1Анжи
Футбол  Ростов3 : 0Спартак
Хоккей  Финляндия (U-18)2 : 1 ОТРоссия (U-18)
Футбол  Челси2 : 1Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пронкин первым из российских метателей молота выполнил норматив для участия в ЧМ

Источник:  ТАССКомментарии

Валерий Пронкин первым из российских метателей молота выполнил квалификационный норматив для участия в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет летом в Лондоне.

На соревнованиях в Адлере 22-летний спортсмен из Нижнего Новгорода метнул снаряд на 77 метров 45 см.

Второе место занял Николай Башан (74.27), третье - Сергей Литвинов (72.81).

Квалификационный норматив для участия в ЧМ-2017 у мужчин - метателей молота составляет 76 метров.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 13 августа.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дисквалификация Кривошапки лишит Россию первого места в медальном зачете ЧМ-2013Сборная России лишится первого места в общекомандном медальном зачете на домашнем чемпионате мира 2013 года в Москве в связи с дисквалификацией бегуньи Антонины Кривошапки.Ухов первым из российских легкоатлетов выполнил норматив для участия в ЧМ-2017Олимпийский чемпион-2012 в прыжках в высоту Иван Ухов стал победителем «Рождественских стартов» в Екатеринбурге с результатом 2 метра 30 сантиметров.Россия может лишиться 6 медалей чемпионата мира 2005 года после повторного анализа допинг-пробПо данным IAAF, 18 российских легкоатлетов уличены в применении запрещенных препаратов после повторного анализа допинг-проб, взятых во время чемпионата мира-2005, который проходил в Хельсинки.Себастьян Коу: Мне не нравится, что чистые спортсмены остались без чемпионата мираПрезидент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коу высказался об отсутствии российских спортсменов на чемпионате мира в помещении в Портленде.ИААФ: Коу не знал о взятках со стороны Катара перед выборами места проведения ЧМ-2017Президент ИААФ Себастьян Коу опроверг появившуюся в британских СМИ информацию о том, что был в курсе взяток со стороны представителей Катара перед выборами места проведения чемпионата мира 2017 года.Скандал в IAAF: Почем Паунд лиха?Скандал в IAAF: Почем Паунд лиха?Комиссия WADA обнародовала вторую часть доклада, посвященную коррупции в международной федерацииРичард Паунд: Пока не знаю, причастен ли Путин к увеличению стоимости телеправ на чемпионат мира в МосквеГлава независимой комиссии WADA Ричард Паунд прокомментировал информацию о причастности президента РФ Владимира Путина к стоимости прав на трансляцию чемпионата мира по легкой атлетике 2013 года, который прошел в России.Итоги-2015. Болт ввернулсяИтоги-2015. Болт ввернулсяБегун, ставший лучшим иностранным спортсменом года по версии журналистов Sovsport.ru, начал сезон с курьеза, а завершил очередным триумфом.Итоги-2015. Спорт на фоне скандаловИтоги-2015. Спорт на фоне скандаловЖурналисты Sovsport.ru назвали своих главных героев года, и стало видно – в 2015-м были не только проблемы, но и подвиги.Виталий Мутко: Скорее всего, пропустим зимний чемпионат мира. Да и зачем он нам?!Министр спорта Виталий Мутко высказался о том, что российские спортсмены не выступят на зимнем чемпионате мира в Портленде.Оргкомитет подготовки ЧМ среди юниоров по легкой атлетике в Казани выступил с официальным заявлениемОргкомитет подготовки ЧМ среди юниоров по легкой атлетике в Казани выступил с официальным заявлением.Россия пропустит чемпионат мира в помещениях в ПортлендеСборная России по легкой атлетике пропустит чемпионат мира в помещениях, который пройдет в Портленде в марте 2016 года.Банк ВТБ не проявляет интереса к продлению договора с IAAFБанк ВТБ не проявил интереса к продлению договора с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), сообщил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор по PR департамента коммуникаций IAAF Крис Тернер.Кучина пропустит чемпионат мира-2016Действующая чемпионка мира в прыжке в высоту Мария Кучина заявила, что скорее всего не выступит на зимнем чемпионате мира-2016 в Портленде (17-20 марта).Мария Кучина: Все мои победы – это заслуга моего тренераЧемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина рассказала, как ее встретили в родном городе Прохладный после победы на чемпионате мира в Китае.Екатерина Конева: У меня обнаружена эрозия кишечника и обострение гастритаРоссийская прыгунья, вице-чемпионка мира 2013 года Екатерина Конева рассказала о своих проблемах с желудком, которые возникли на чемпионате мира в Китае.Высота без границ. Как Мария Кучина стала чемпионкой мира во второй разВысота без границ. Как Мария Кучина стала чемпионкой мира во второй разПобедительница Пекина-2015 в прыжках в высоту рассказала Sovsport.ru о непростых эмоциях, которые испытываешь, выиграв золотую медаль.Юрий Борзаковский: Российскую ходьбу можно очистить от грязиГлавный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал ситуацию с ведущими мордовскими ходоками, многие из которых были уличены в применении допинга.О чем заставил задуматься пекинский чемпионат мира. Колонка Татьяны ЛебедевойО чем заставил задуматься пекинский чемпионат мира. Колонка Татьяны ЛебедевойОлимпийская чемпионка Татьяна Лебедева делает пять главных выводов из выступления сборной России по легкой атлетике на ЧМ в Пекине.Юрий Борзаковский: Чемпионат мира сложился для нас не очень удачно, но я бы хотел продолжить работу с командойГлавный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский подвел итоги чемпионата мира, который завершился в Пекине.
Футбол
Иван Данильянц: Спасибо болельщикам, которые проявили терпение и дождались победы
Футбол
Юрий Семин: Арбитр должен был наказывать Гиголаева, а не ставить пенальти
Футбол
Массимо Каррера: Этот матч – худший подарок на день рождения в моей жизни
Футбол
«Бавария» вырвала ничью у «Майнца»
все новости