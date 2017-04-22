Пронкин первым из российских метателей молота выполнил норматив для участия в ЧМ
Валерий Пронкин первым из российских метателей молота выполнил квалификационный норматив для участия в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет летом в Лондоне.
На соревнованиях в Адлере 22-летний спортсмен из Нижнего Новгорода метнул снаряд на 77 метров 45 см.
Второе место занял Николай Башан (74.27), третье - Сергей Литвинов (72.81).
Квалификационный норматив для участия в ЧМ-2017 у мужчин - метателей молота составляет 76 метров.
Чемпионат мира пройдет с 5 по 13 августа.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически