Пронкин первым из российских метателей молота выполнил норматив для участия в ЧМ

Валерий Пронкин первым из российских метателей молота выполнил квалификационный норматив для участия в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет летом в Лондоне.

На соревнованиях в Адлере 22-летний спортсмен из Нижнего Новгорода метнул снаряд на 77 метров 45 см.

Второе место занял Николай Башан (74.27), третье - Сергей Литвинов (72.81).

Квалификационный норматив для участия в ЧМ-2017 у мужчин - метателей молота составляет 76 метров.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 13 августа.