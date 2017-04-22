Евгений Кузнецов: Ради таких игр живешь, тренируешься. Нужно ими наслаждаться

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов подвел итоги пятого матча первого раунда плей-офф с «Торонто» (2:1 ОТ).

- Ради таких игр живешь, тренируешься. Нужно ими наслаждаться. Слава богу, что все закончилось благополучно. Во втором периоде был момент, когда нас поддавили, но ребята хорошо отыграли в меньшинстве, да и вообще сегодня хорошо оборонялись, - приводит слова нападающего «Мэйпл Лифс» NHL.com/ru.

Напомним, что счет в серии 3-2 в пользу «Вашингтона». Следующий матч противостояния пройдет в Торонто в понедельник. Встреча начнется в 2:00 по московскому времени.