Евгений Кузнецов: Ради таких игр живешь, тренируешься. Нужно ими наслаждаться
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов подвел итоги пятого матча первого раунда плей-офф с «Торонто» (2:1 ОТ).
- Ради таких игр живешь, тренируешься. Нужно ими наслаждаться. Слава богу, что все закончилось благополучно. Во втором периоде был момент, когда нас поддавили, но ребята хорошо отыграли в меньшинстве, да и вообще сегодня хорошо оборонялись, - приводит слова нападающего «Мэйпл Лифс» NHL.com/ru.
Напомним, что счет в серии 3-2 в пользу «Вашингтона». Следующий матч противостояния пройдет в Торонто в понедельник. Встреча начнется в 2:00 по московскому времени.
Матч
Вашингтон - Торонто - 2:1 О.Т. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Оши (Бэкстрём, Шаттенкирк), 18:15 (1:0 - бол.). Мэттьюз (Нюландер, Хаймэн), 26:00 (1:1). Уильямс (Юханссон, Кузнецов), 61:04 (2:1).
Место и дата
22 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция