Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит2 : 0Урал
Футбол  Локомотив3 : 3Амкар
Футбол  Терек0 : 1Анжи
Футбол  Ростов3 : 0Спартак
Хоккей  Финляндия (U-18)2 : 1 ОТРоссия (U-18)
Футбол  Челси2 : 1Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Кузнецов: Ради таких игр живешь, тренируешься. Нужно ими наслаждаться

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов подвел итоги пятого матча первого раунда  плей-офф с «Торонто» (2:1 ОТ).

- Ради таких игр живешь, тренируешься. Нужно ими наслаждаться. Слава богу, что все закончилось благополучно. Во втором периоде был момент, когда нас поддавили, но ребята хорошо отыграли в меньшинстве, да и вообще сегодня хорошо оборонялись, - приводит слова нападающего «Мэйпл Лифс» NHL.com/ru.

Напомним, что счет в серии 3-2 в пользу «Вашингтона». Следующий матч противостояния пройдет в Торонто в понедельник. Встреча начнется в 2:00 по московскому времени.

Матч

Вашингтон - Торонто - 2:1 О.Т. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Оши (Бэкстрём, Шаттенкирк), 18:15 (1:0 - бол.). Мэттьюз (Нюландер, Хаймэн), 26:00 (1:1). Уильямс (Юханссон, Кузнецов), 61:04 (2:1).

Место и дата

22 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Назем Кадри: Надеялся, что с Овечкиным все будет хорошоФорвард «Торонто» Назем Кадри рассказал о своем силовом приеме против форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче плей0офф (2:1 ОТ).Дион Фанеф: Мы ждали битвы с «Бостоном», мы ее получилиЗащитник «Оттавы» Дион Фанеф прокомментировал поражение в пятом матче первого раунда плей-офф против «Бостона» (2:3 ОТ).Микко Койву: Думаю, кое-что у нас стало получаться в четвертом матче с «Сент-Луисом»Капитан «Миннесоты» Микко Койву поделился планами на пятый матч первого раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луиса».Ги Буше: Этот матч с «Бостоном» остался в прошлом, надо двигаться дальшеГлавный тренер «Оттавы» Ги Буше подвел итог пятой игры первого раунда плей-офф против «Бостона» (2:3 ОТ).НХЛ. «Миннесота» сыграет с «Сент-Луисом» и другие матчиВсе матчи первого раунда плей-офф НХЛ на сайте «Советского спорта».Иван Проворов: Приехал в сборную заранее, сидеть дома без игр - не очень хорошоЗащитник «Филадельфии» Иван Проворов прокомментировал свой первый вызов в сборную России.Дон Черри: Кадри заслуживает медали, хит на Овечкине был кристально чистымБывший главный тренер «Бостона» и хоккейный эксперт Дон Черри оценил силовой прием форварда «Торонто» Назема Кадри на Александре Овечкине.Как ломали Овечкина. Страшный момент – Александру хотят вынести колено (видео)Как ломали Овечкина. Страшный момент – Александру хотят вынести колено (видео)Мы могли потерять Овечкина. В матче с «Торонто» ему едва не вынес колено Назим Кадри, но капитан «Вашингтона» вернулся в игру.Агент: Контракт Береглазова с «Рейнджерс» подписан на два годаАгент защитника Алексея Береглазова Гари Гринстин рассказал, что контракт игрока с «Нью-Йорк Рейнджерс» рассчитан на два года.Победа «Вашингтона» и травма Овечкина, поражение сборной России и триумф «Шахтера» в украинском «классико». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.НХЛ. Кубок Стэнли. «Вашингтон» обыграл «Торонто», «Оттава» уступила «Бостону» и другие матчиРезультаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.«Бостон» в овертайме обыграл «Оттаву»Матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Оттавой» и «Бостоном» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Бостона».«Вашингтон» в овертайме обыграл «Торонто», Кузнецов набрал одно очкоМатч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Вашингтонтом» и «Торонто» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вашингтона».«Вашингтон» - «Торонто». Овечкин получил травму в первом периодеФорвард «Вашингтон» Александр Овечкин получил травму в первом периоде матча первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто».Артемий Панарин сыграет за сборную России на чемпионате мира! (эксклюзив)Артемий Панарин сыграет за сборную России на чемпионате мира! (эксклюзив)Об этом стало известно обозревателю «Советского спорта», который взял интервью у агента игрока Дэна Мильштейна.Рене Фазель: Изменения позиции НХЛ в вопросе участия в ОИ стоит ожидать после окончания Кубка СтэнлиПрезидент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил надежду, что ситуация с участием игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года может разрешиться после Кубка Стэнли.Береглазов сменил «Магнитку» на «Нью-Йорк Рейнджерс»Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов принял решение перейти в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом (видео)Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом (видео)Президент ФХР и лучший хоккеист XX века дал интервью обозревателю «Советского спорта».Павел Бучневич: Теперь мы едем домой – побеждать в серииНападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал победу над «Монреалем» в пятом матче серии (3:2 ОТ).Майк Фишер: Мы верили, что сможем победить «Чикаго»Капитан «Нэшвилла» Майк Фишер прокомментировал победу своей команды в первом раунде Кубка Стэнли против «Чикаго» (4-1).
Футбол
Иван Данильянц: Спасибо болельщикам, которые проявили терпение и дождались победы
Футбол
Юрий Семин: Арбитр должен был наказывать Гиголаева, а не ставить пенальти
Футбол
Массимо Каррера: Этот матч – худший подарок на день рождения в моей жизни
Футбол
«Бавария» вырвала ничью у «Майнца»
все новости
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Торонто
Торонтокалендарьстатистика
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецоввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Стэнли
Кубок Стэнли