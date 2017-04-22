Виталий Мутко: Надо быть более объективным и разбирать ошибки своих команд
Вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал судейство в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0).
- Это обычная история, происходящая из года в год. До конца сезона остается семь туров, все решают свои задачи – одни борются за призовые места, другие – за то, чтобы остаться. Для футбола это обычные вещи, причем для всего мирового футбола. Возьмите Лигу чемпионов, чем ближе к финалу, тем больше скандалов. Мы же смотрим футбол каждый своими глазами. А надо быть более объективным: разбирать ошибки своих команд, почему не забиваете. Проще всего сразу говорить о судействе, - передает слова Мутко «Р-Спорт».
Напомним, что на 60-й минуте встречи красные карточки получили два игрока гостей Роман Павлюченко и Эрик Бикфалви, а на 86-й минуте был удален Роман Емельянов.
Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».
Матч
Голы
Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин
Предупреждения:
Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40
Удаления:
нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция