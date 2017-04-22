Дмитрий Орлов: Главное, что мы выиграли у «Торонто» и повели в серии

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов подвел итоги пятого матча первого раунда плей-офф с «Торонто» (2:1 ОТ).

- Главное, что мы сегодня выиграли и повели в серии 3-2. Для обеих команд была очень важная игра. Мы хорошо начали, у нас были моменты, могли забивать. Они зачастую нас переигрывали, но мы выдержали. Хорошо, что победили, для нас это супер эмоции. Эту серию выиграет тот, кто больше этого хочет, - приводит слова защитника «Кэпиталз» NHL.com/ru.

Напомним, что счет в серии 3-2 в пользу «Вашингтона». Следующий матч противостояния пройдет в Торонто в понедельник. Встреча начнется в 2:00 по московскому времени.