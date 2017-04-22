Дмитрий Орлов: Главное, что мы выиграли у «Торонто» и повели в серии
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов подвел итоги пятого матча первого раунда плей-офф с «Торонто» (2:1 ОТ).
- Главное, что мы сегодня выиграли и повели в серии 3-2. Для обеих команд была очень важная игра. Мы хорошо начали, у нас были моменты, могли забивать. Они зачастую нас переигрывали, но мы выдержали. Хорошо, что победили, для нас это супер эмоции. Эту серию выиграет тот, кто больше этого хочет, - приводит слова защитника «Кэпиталз» NHL.com/ru.
Напомним, что счет в серии 3-2 в пользу «Вашингтона». Следующий матч противостояния пройдет в Торонто в понедельник. Встреча начнется в 2:00 по московскому времени.
Матч
Вашингтон - Торонто - 2:1 О.Т. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Оши (Бэкстрём, Шаттенкирк), 18:15 (1:0 - бол.). Мэттьюз (Нюландер, Хаймэн), 26:00 (1:1). Уильямс (Юханссон, Кузнецов), 61:04 (2:1).
Место и дата
22 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция