Александр Мостовой: Ничего страшного для «Спартака» не случилось

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (3:0).

- Знаете, такие поражения бывают, скорее всего, игроки «Спартака» держали в голове свой отрыв от преследователей и думали, что ничего страшного в случае поражения не случится. Надо отдать должное, «Ростов» очень слаженно играет в обороне, очень сложно взламывать их защитные порядки. С этой обороной ничего не получалось, как, например, в матче с «Зенитом», когда ни Зе Луиша, ни Луиса Адриано не было. Ничего страшного для «Спартака» не случилось, дальше будет только интереснее, - передает слова Мостового ТАСС.

Добавим, что красно-белые с 54 очками продолжают лидировать в таблице РФПЛ, на семь очков опережая ЦСКА и восемь - «Зенит». Их сегодняшний соперник с 36 баллами на данный момент занимает пятую строчку.

В следующем туре «Спартак» 25 апреля примет «Урал», а «Ростов» в тот же день сыграет дома с «Уфой».