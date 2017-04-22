Александр Мостовой: Ничего страшного для «Спартака» не случилось
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (3:0).
- Знаете, такие поражения бывают, скорее всего, игроки «Спартака» держали в голове свой отрыв от преследователей и думали, что ничего страшного в случае поражения не случится. Надо отдать должное, «Ростов» очень слаженно играет в обороне, очень сложно взламывать их защитные порядки. С этой обороной ничего не получалось, как, например, в матче с «Зенитом», когда ни Зе Луиша, ни Луиса Адриано не было. Ничего страшного для «Спартака» не случилось, дальше будет только интереснее, - передает слова Мостового ТАСС.
Добавим, что красно-белые с 54 очками продолжают лидировать в таблице РФПЛ, на семь очков опережая ЦСКА и восемь - «Зенит». Их сегодняшний соперник с 36 баллами на данный момент занимает пятую строчку.
В следующем туре «Спартак» 25 апреля примет «Урал», а «Ростов» в тот же день сыграет дома с «Уфой».
Матч
Голы
Бухаров 23 (1:0). Гацкан 45 (2:0). Бухаров 50 (3:0).
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Симич, Мевля, Калачёв (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Бухаров (Азмун, 61), Полоз (Могилевец, 79)
Спартак: Ребров, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия, Комбаров, Промес, Глушаков, Зобнин, Ананидзе, Попов (Самедов, 46), Фернандо (Ещенко, 68)
Предупреждения:
Байрамян, 43; Азмун, 80 - Глушаков, 75
Удаления:
нет - Глушаков, 76
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция