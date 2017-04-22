Гол Форбса принес «Анжи» победу над «Тереком»
«Терек» дома уступил «Анжи» (0:1) в 24-м туре РФПЛ.
Единственный мяч с пенальти на 14-й минуте забил нападающий гостей Браун Форбс.
Махачкалинцы с 27 очками отсались на 12-м месте, грозненцы с 33 баллами - на восьмой строчке.
В следующем туре «Терек» 26 апреля сыграет на выезде с «Рубином», а «Анжи» днем позже примет «Томь».
Матч
Голы
Форбс 14 (0:1 - пен.).
Состав
Терек: Городов, Плиев, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши (Садаев, 66), Грозав (Иванов, 78), Оздоев, Кузяев, Митришев (Бериша, 64), Балай
Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Фибел, Жиров, Дудиев (Брызгалов, 36), Мусалов, Кацаев, Гулиев, Будковский (Эззатоллахи, 82), Яковлев, Форбс (Долгов, 62)
Предупреждения:
Роши, 12 - Дудиев, 31; Форбс, 53; Кацаев, 90; Юрченко, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
22 апреля 19:00, Ахмат-Арена, Онлайн-трансляция