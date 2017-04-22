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Ибрагим Цаллагов: Про поле говорить не имеет смысла – оно было одинаковым для нас и «Урала»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов поделился мнением о победе над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.

– Стадион очень внушительный, на нем было очень приятно играть. Хорошо, что нас пришло поддержать много болельщиков. Пусть трибуны не были заполнены, но все еще впереди. Про поле говорить не имеет смысла – оно было одинаковым для обеих команд.

– Как вам игралось на позиции опорного полузащитника?
– Мне – хорошо, но пусть меня оценивает тренерский штаб.

– Почему «Зениту» так непросто даются победы?
– Такой у нас чемпионат – все команды оказывают упорное сопротивление, плюс есть много нюансов, которые влияют на игру. С ходу на ваш вопрос ответить невозможно.

– Как можете прокомментировать количество удалений в составе соперника?
– Если честно, не хочу это комментировать. Наше дело – забить гол, и неважно, сколько против нас соперников. Представьте, что бы сейчас все говорили, если бы мы не смогли забить. Победа есть победа, – приводит слова Цаллагова официальный сайт «Зенита».

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Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте. Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».

Матч

Зенит - Урал - 2:0 (0:0)

Голы

Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба

Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин

Предупреждения:

Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40

Удаления:

нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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