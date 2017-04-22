M-1 Challenge 79. В рамках турнира пройдет реванш между Мясниковым и Торресом

Ровно год назад в Санкт-Петербурге бой между Эноком Солвесом Торресом (Испания, 19-9-1) и Валерием Мясниковым (Team Industrials, 11-1-2), завершившийся вничью. Пришло время бойцам все-таки выявить сильнейшего и состоится этот бой все там же - в Санкт-Петербурге, на турнире M-1 Challenge 79.

После того боя каждый из соперников провел по одному поединку - Энок выиграл нокаутом у не знавшего до того боя поражений бразильца Люди Голларта, а Валерий Мясников победил также нокаутом и также бразильского бойца Амилкара Алвеша . Реванш изначально должен был состояться в Москве, на M-1 Challenge 75, но тогда этому бою помешала травма испанца. Сейчас же он полностью восстановился и наши герои вновь готовы показать зрителям захватывающий поединок.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 84 кг), Брэндон Хэлси (США), 9-2 - Александр «Шторм» Шлеменко (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 55-9



(До 84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1 - Валерий Мясников (Team Industrials), 11-1-2







