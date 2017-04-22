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ХК ЦСКА объявит имя нового главного тренера 1 мая

Источник:  ТАССКомментарии

Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что команда определиться с новым главным тренером 1 мая.

- Дождитесь 1 мая, мы все объявим. Николишин? Без комментариев, - приводит слова Есмантовича ТАСС.

Напомним, что Дмитрий Квартальнов возглавлял армейскую команду с апреля 2014 года. Под его руководством ЦСКА в следующем сезоне стал чемпионом России и трижды подряд – в 2015-17 гг. - завоевывал Кубок Континента имени В.В. Тихонова, вручаемый победителю регулярного чемпионата КХЛ.  23 марта, ЦСКА расторг контракт с Квартальновым по согласию сторон.

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