«Челси» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Тоттенхэм»

«Челси» взял верх над «Тоттенхэмом» (4:2) в полуфинальном матче Кубка Англии.

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

У победителей отличились Виллиан (4-я минута и 42-я минута - с пенальти), Эден Азар (75-я) и Неманья Матич (81-я), у проигравших - Харри Кейн (18-я) и Делле Алли (52-я).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

В финале команда Антонио Конте встретится с победителем пары «Арсенал» - «Манчестер Сити», которые сыграют в воскресенье.