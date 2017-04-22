«Челси» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Тоттенхэм»
«Челси» взял верх над «Тоттенхэмом» (4:2) в полуфинальном матче Кубка Англии.
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
У победителей отличились Виллиан (4-я минута и 42-я минута - с пенальти), Эден Азар (75-я) и Неманья Матич (81-я), у проигравших - Харри Кейн (18-я) и Делле Алли (52-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
В финале команда Антонио Конте встретится с победителем пары «Арсенал» - «Манчестер Сити», которые сыграют в воскресенье.
Матч
Голы
Виллиан 4 (1:0). Кейн 18 (1:1). Виллиан 42 (2:1 - пен.). Алли 53 (2:2). Азар 75 (3:2). Матич 81 (4:2).
Состав
Челси: Куртуа, Аке, Аспиликуэта, Алонсо, Луиз, Мозес, Виллиан (Азар, 62), Канте, Матич, Батшуайи (Коста, 61), Педро (Фабрегас, 74)
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Алли, Дайер, Дембеле, Ваньяма (Нкуду, 80), Эриксен, Кейн, Сон Хын Мин (Уокер, 68)
Предупреждения:
Алонсо, 45; Мозес, 73; Канте, 90 - Алдервейрелд, 3
Место и дата
22 апреля 19:15, Уэмбли, Текстовая трансляция