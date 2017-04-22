Андрей Будогосский: У нас есть возможность заменить Еськова на матче ЦСКА и «Локомотива»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мнением о возможной замене судьи на матч ЦСКА - «Локомотив».

- У меня есть свое мнение по работе Еськова, озвучивать его до заседания комиссии не стану. Возможность заменить арбитра на матче ЦСКА и «Локомотива» у нас есть. В понедельник получим оценку Еськова, изучим рапорт и примем решение, если будет необходимо, - приводит слова Будогосского «Р-Спорт».

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Напомним, матч между «Зенитом» и «Уралом», который судил Алексей Еськов, закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Екатеринбуржцы доигрывали матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

На встречу между ЦСКА и «Локомотивом» также назначен Еськов. Матч пройдет 26 апреля на стадионе «ВЭБ-Арена».

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