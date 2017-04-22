Дортмундская «Боруссия» вырвала победу в Менхенгладбахе

Футболисты дортмундской «Боруссии» на последних минутах вырвала победу у «Боруссии» из Менхенгладбаха в матче 30-го тура чемпионата Германии со счетом 3:2.

У хозяев забитым голом отметился Ларс Штиндль. Еще один мяч в сетку собственных ворот отправил защитник дортмундцев Марсель Шмельцер. У гостей точные удары на свой счет записали Марко Ройс, Пьер-Эмерик Обамейянг и Рафаэля Геррейро.

После этой игры дортмундская «Боруссия» набрала 56 очков и занимает третье место в чемпионате. На счету менхенгладбахцев 39 набранных баллов и десятое место в турнирной таблице.