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Дортмундская «Боруссия» вырвала победу в Менхенгладбахе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты дортмундской «Боруссии» на последних минутах вырвала победу у «Боруссии» из Менхенгладбаха в матче 30-го тура чемпионата Германии со счетом 3:2.

У хозяев забитым голом отметился Ларс Штиндль. Еще один мяч в сетку собственных ворот отправил защитник дортмундцев Марсель Шмельцер. У гостей точные удары на свой счет записали Марко Ройс, Пьер-Эмерик Обамейянг и Рафаэля Геррейро.

После этой игры дортмундская «Боруссия» набрала 56 очков и занимает третье место в чемпионате. На счету менхенгладбахцев 39 набранных баллов и десятое место в турнирной таблице.

Матч

Боруссия М - Боруссия - 2:3 (1:1)

Голы

Ройс 10 (0:1 - пен.). Штиндль 43 (1:1). Шмельцер 49 (2:1 - автогол). Обамеянг 60 (2:2). Герреру 87 (2:3).

Состав

Боруссия М: Зоммер, Кристенсен, Вестергор, Вендт, Эльведи (Корб, 81), Штробль, Хофманн, Дауд (Бенеш, 64), Траоре (Херрманн, 71), Штиндль, Хан

Боруссия: Бюрки, Бендер, Дурм, Гинтер, Герреру, Шмельцер, Ройс (Обамеянг, 57), Пулишич, Шахин (Мерино, 22), Кастро, Дембеле (Мор, 87)

Предупреждения:

Дауд, 10; Эльведи, 71 - Кастро, 54; Мерино, 79; Бюрки, 90

Судья:

Вольфганг Штарк (Германия)

Место и дата

22 апреля 19:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция

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