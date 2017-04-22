Дортмундская «Боруссия» вырвала победу в Менхенгладбахе
Футболисты дортмундской «Боруссии» на последних минутах вырвала победу у «Боруссии» из Менхенгладбаха в матче 30-го тура чемпионата Германии со счетом 3:2.
У хозяев забитым голом отметился Ларс Штиндль. Еще один мяч в сетку собственных ворот отправил защитник дортмундцев Марсель Шмельцер. У гостей точные удары на свой счет записали Марко Ройс, Пьер-Эмерик Обамейянг и Рафаэля Геррейро.
После этой игры дортмундская «Боруссия» набрала 56 очков и занимает третье место в чемпионате. На счету менхенгладбахцев 39 набранных баллов и десятое место в турнирной таблице.
Матч
Боруссия М - Боруссия - 2:3 (1:1)
Голы
Ройс 10 (0:1 - пен.). Штиндль 43 (1:1). Шмельцер 49 (2:1 - автогол). Обамеянг 60 (2:2). Герреру 87 (2:3).
Состав
Боруссия М: Зоммер, Кристенсен, Вестергор, Вендт, Эльведи (Корб, 81), Штробль, Хофманн, Дауд (Бенеш, 64), Траоре (Херрманн, 71), Штиндль, Хан
Боруссия: Бюрки, Бендер, Дурм, Гинтер, Герреру, Шмельцер, Ройс (Обамеянг, 57), Пулишич, Шахин (Мерино, 22), Кастро, Дембеле (Мор, 87)
Предупреждения:
Дауд, 10; Эльведи, 71 - Кастро, 54; Мерино, 79; Бюрки, 90
Судья:
Вольфганг Штарк (Германия)
Место и дата
22 апреля 19:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция