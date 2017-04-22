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Крис Уоддл: Выход Азара перевернул ход матча с «Челси»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Крис Уоддл прокомментировал поражение «шпор» от «Челси» (2:4) в полуфинале Кубка Англии.

«Тоттенхэм» долгими отрезками игры был лучше, но игру перевернул выход на поле Эдена Азара. «Челси» был хорошо огранизован, использовал весь свой опыт. Что касается гола Матича... Когда мяч, пущенный тобой, попадает от стойки в ворота, ты понимаешь, что это твой день», - приводит слова Уоддла BBC Sport.

В финале команда Антонио Конте встретится с победителем пары «Арсенал» - «Манчестер Сити», которые сыграют в воскресенье.

Матч

Челси - Тоттенхэм - 4:2 (2:1)

Голы

Виллиан 4 (1:0). Кейн 18 (1:1). Виллиан 42 (2:1 - пен.). Алли 53 (2:2). Азар 75 (3:2). Матич 81 (4:2).

Состав

Челси: Куртуа, Аке, Аспиликуэта, Алонсо, Луиз, Мозес, Виллиан (Азар, 62), Канте, Матич, Батшуайи (Коста, 61), Педро (Фабрегас, 74)

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Алли, Дайер, Дембеле, Ваньяма (Нкуду, 80), Эриксен, Кейн, Сон Хын Мин (Уокер, 68)

Предупреждения:

Алонсо, 45; Мозес, 73; Канте, 90 - Алдервейрелд, 3

Место и дата

22 апреля 19:15, Уэмбли, Текстовая трансляция

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