Крис Уоддл: Выход Азара перевернул ход матча с «Челси»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Крис Уоддл прокомментировал поражение «шпор» от «Челси» (2:4) в полуфинале Кубка Англии.

«Тоттенхэм» долгими отрезками игры был лучше, но игру перевернул выход на поле Эдена Азара. «Челси» был хорошо огранизован, использовал весь свой опыт. Что касается гола Матича... Когда мяч, пущенный тобой, попадает от стойки в ворота, ты понимаешь, что это твой день», - приводит слова Уоддла BBC Sport.

В финале команда Антонио Конте встретится с победителем пары «Арсенал» - «Манчестер Сити», которые сыграют в воскресенье.