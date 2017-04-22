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Карякин сыграл вничью с Мамедьяровым на Мемориале Гашимова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в  азербайджанском Шамкире Мемориале Вугара Гашимова российский шахматист Сергей Карякин в рамках второго тура сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.

Карякин играл черными, и соперники согласились на ничью уже на 22-м ходу партии.

В турнирной таблице после двух туров лидирует украинец Павел Эльянов, набравший два очка. По полтора очка у болгарина Веселина Топалова и Мамедьярова. У россиян Крамника и Карякина по одному очку.

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