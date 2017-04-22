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Шарапова в первом раунде турнира в Штутгарте встретится с Винчи

Источник:  WTAКомментарии

Определилась сетка международного теннисного турнира в Штутгарте.

Мария Шарапова в первом раунде встретится с итальянкой Робертой Винчи. Победитель встречи сыграет во втором раунде с победителем пары Агнешка Радвански - Екатерина Макарова.

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Напомним, для Шараповой турнир в Германии станет первым после дисквалификации в связи с употреблением допинга. Россиянка получила wild-card соревнования.

Турнир пройдет с 22 по 30 апреля. Два года подряд победительницей является Анжелика Кербер, ранее с 2012 по 2014 год победу одерживала Шарапова.

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