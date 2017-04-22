Максим Калиниченко: Кутепов нехорош сейчас, но ему нужна поддержка

Ибрагим Цаллагов: Про поле говорить не имеет смысла – оно было одинаковым для нас и «Урала»

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов поделился мнением о победе над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.