Максим Калиниченко: Кутепов нехорош сейчас, но ему нужна поддержка
Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко после крупного поражения красно-белых от «Ростова» (0:3) в 24-м туре РФПЛ поделился мнением о проблемах защитника москвичей Ильи Кутепова.
«Тут многие уже его чуть ли не главным виновником всех потерянных очков после зимы сделали. А теперь вспомним что парень из «Спартака-2» сиганул сразу в сборную. Национальную. Молодой парень, которому сейчас не нужна помощь, нужна поддержка. Медные трубы тоже нужно пройти. Каррера это видит, поэтому с «Зенитом» его не было. Сегодня замена. Он нехорош сейчас,но не безнадежен. Он - будущее», - написал Калиниченко в своем твиттере.
Матч
Голы
Бухаров 23 (1:0). Гацкан 45 (2:0). Бухаров 50 (3:0).
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Симич, Мевля, Калачёв (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Бухаров (Азмун, 61), Полоз (Могилевец, 79)
Спартак: Ребров, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия, Комбаров, Промес, Глушаков, Зобнин, Ананидзе, Попов (Самедов, 46), Фернандо (Ещенко, 68)
Предупреждения:
Байрамян, 43; Азмун, 80 - Глушаков, 75
Удаления:
нет - Глушаков, 76
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция