Сергей Иванов извинился перед Семиным за ошибки в матче «Локомотива» и «Амкара»

Арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 24-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром» (3:3), извинился перед главным тренером железнодорожников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Все видели, что Семин высказал претензии арбитру прямо на поле. Позднее в подтрибунных помещениях Иванов принес главному тренеру свои извинения за ошибки, которые решили исход матча», - рассказал источник.

Напомним, что после этой встречи «Локомотив» набрал 35 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата. В следующей игре 26 апреля «Локомотив» в гостях сыграет с ЦСКА.