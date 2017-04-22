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Сергей Иванов извинился перед Семиным за ошибки в матче «Локомотива» и «Амкара»

Источник:  ТАССКомментарии

Арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 24-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром» (3:3), извинился перед главным тренером железнодорожников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Все видели, что Семин высказал претензии арбитру прямо на поле. Позднее в подтрибунных помещениях Иванов принес главному тренеру свои извинения за ошибки, которые решили исход матча», - рассказал источник.

Напомним, что после этой встречи «Локомотив» набрал 35 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата. В следующей игре 26 апреля «Локомотив» в гостях сыграет с ЦСКА.

Матч

Локомотив - Амкар - 3:3 (1:1)

Голы

Бодул 21 (0:1). Миранчук А. 42 (1:1). Тарасов 53 (2:1). Фернандеш 56 (3:1 - пен.). Бодул 61 (3:2 - пен.). Прокофьев 88 (3:3).

Состав

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 79), Тарасов, Баринов, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Ари, Майкон (Пейчинович, 80)

Амкар: Хомич, Конде, Занев, Идову, Зайцев, Баланович (Прокофьев, 64), Костюков (Гасилин, 69), Гол, Гиголаев, Комолов (Йовичич, 46), Бодул

Предупреждения:

Тарасов, 70 - Идову, 20; Хомич, 55

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

22 апреля 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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