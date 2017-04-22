Игорь Есмантович: Победа в МХЛ – бальзам на душу
Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал победу «Красной Армии» в Кубке Харламова.
- Конечно, победа нашей «молодежки» – это такой бальзам на душу, и она позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Эта победа говорит о правильной работе школы, о том, что все ветви нашей системы правильно выстроены и отработаны. Сегодня сделан шаг на пути к главному результату – победе в Кубке Гагарина, теперь важно продолжать правильно работать и достигать этого главного результата, - передает слова Есмантовича «Р-Спорт».
Напомним, что «Красная Армия» дома взяла верх над нижнекамским «Реактором» (2:1) в четвертом матче финальной серии плей-офф МХЛ и завоевала Кубок Харламова.
Матч
Красная Армия - Реактор - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы:
Подлубошнов (Попугаев), 14:46 (1:0). Набиуллин 44:10 (1:1). Силаев (Мясищев, Карнаухов), 55:04 (2:1).
Место и дата
22 апреля 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция