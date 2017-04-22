«Зенит» – «Урал». По официальной статистике матч посетило 11 тысяч зрителей

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал, сколько зрителей посетило матч между «Зенитом» и Уралом» на стадионе «Санкт-Петербург».

– 11 тысяч зрителей сегодня на стадионе во время матча - это официальные данные. Не доверять им никаких причин нет. Это статистика, ничего личного, – написал Албин в своем «Твиттере».

Отметим, на официальном сайте «Зенита» указано 20004 зрителя.

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Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте.

Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».