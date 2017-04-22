Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит2 : 0Урал
Футбол  Локомотив3 : 3Амкар
Футбол  Терек0 : 1Анжи
Футбол  Ростов3 : 0Спартак
Хоккей  Финляндия (U-18)2 : 1 ОТРоссия (U-18)
Футбол  Челси4 : 2Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» – «Урал». По официальной статистике матч посетило 11 тысяч зрителей

Источник:  Twitter.comКомментарии

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал, сколько зрителей посетило матч между «Зенитом» и Уралом» на стадионе «Санкт-Петербург». 

 – 11 тысяч зрителей сегодня на стадионе во время матча - это официальные данные. Не доверять им никаких причин нет. Это статистика, ничего личного, – написал Албин в своем «Твиттере».

Отметим, на официальном сайте «Зенита» указано 20004 зрителя.

Рекорд по удалениям и мучения! Рубилово в первом матче «Зенита» на новой арене

Напомним, матч закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте.

Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».

Матч

Зенит - Урал - 2:0 (0:0)

Голы

Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба

Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин

Предупреждения:

Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40

Удаления:

нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Тарханов: Судейство в Питере – полное безобразиеАлександр Тарханов: Судейство в Питере – полное безобразиеГлавный тренер ФК «Урал» Александр Тарханов поделился своими мыслями о скандальной игре с «Зенитом» и предстоящем матче со «Спартаком».Андрей Будогосский: У нас есть возможность заменить Еськова на матче ЦСКА и «Локомотива»Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мнением о возможной замене судьи на матч ЦСКА - «Локомотив».Насколько стадион в Петербурге готов к Кубку конфедераций и ЧМ? Отвечает СорокинНасколько стадион в Петербурге готов к Кубку конфедераций и ЧМ? Отвечает СорокинГлава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин – о том, чем арена на Крестовском уже хороша, а в чем ее предстоит сделать еще лучше.Ибрагим Цаллагов: Про поле говорить не имеет смысла – оно было одинаковым для нас и «Урала»Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов поделился мнением о победе над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.Виталий Мутко: Надо быть более объективным и разбирать ошибки своих командВице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал судейство в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0).Эрик Бикфалви: Я что, идиот, фолить, будучи первым на мяче?!Эрик Бикфалви: Я что, идиот, фолить, будучи первым на мяче?!Румынский полузащитник «Урала» в интервью «Советскому спорту» - о первом удалении в карьере.«Недоволен манерой победы». Кого критикует, а кого хвалит Луческу после «Урала»«Недоволен манерой победы». Кого критикует, а кого хвалит Луческу после «Урала»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу – о хороших и плохих моментах матча игры с «Уралом».«Судья поймал кайф от красных карточек» Тарханов сравнил «Урал» с «Баварией»«Судья поймал кайф от красных карточек» Тарханов сравнил «Урал» с «Баварией»Главный тренер «Урала» Александр Тарханов – о судействе, нарушении Бикфалви и сходстве своей команды с «Баварией».Виталий Мутко: В матче «Зенит» – «Урал» не увидел на поле судью, который носит эмблему ФИФАВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча «Зенит» - «Урал» (2:0).«Стадион? «Сантьяго Бернабеу»! Зенитовцы оправдывают Еськова и хвалят арену«Стадион? «Сантьяго Бернабеу»! Зенитовцы оправдывают Еськова и хвалят аренуМолло сравнивает новую арену со стадионом «Реала», Ивановичу не нравятся вопросы о судьях, а Кокорин наконец-то не убегает от журналистов.«Судье было выгодно, чтобы мы проиграли». Игроки «Урала» ругают арбитра«Судье было выгодно, чтобы мы проиграли». Игроки «Урала» ругают арбитра«Урал» заканчивал встречу против «Зенита» ввосьмером, поэтому после игры все говорили практически только о судействе.Андрей Лунев: «Зенит» вымучал победу над «Уралом»Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о победе над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.«Судья испортил матч. Зайти к нему?» Война главы «Урала» за честность (видео)«Судья испортил матч. Зайти к нему?» Война главы «Урала» за честность (видео)Григорий Иванов назвал «Зенит» кучей звезд, которая ничего сделать не может, и заявил, что даст своим футболистам премию даже за поражение.Владимир Ильин: Если бы не удаления – мы бы точно не проиграли «Зениту»Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился мнением о поражении от «Зенита» (0:2) в матче 24-го тура РФПЛ.Луиш Нету: Красные карточки игрокам «Урала» изменили игру. Наш гол был вопросом времени«Зенита» поделился мнением о победе над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.Бранислав Иванович: Не понимаю, почему в России после каждой игры спрашивают о судействеЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о победе над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.Алексей Сорокин: Поле на стадионе в Петербурге? Конечно, бывает и лучшеГенеральный директор организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин поделился мнением о состоянии газона стадиона на Крестовском острове.Максим Калиниченко: «Зениту» уже ни за что не стыдно на этом стадионеБывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко оценил работу судей на матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0).Роман Емельянов: Судье было выгодно показать мне вторую желтую карточкуПолузащитник «Урала» Роман Емельянов поделился мнением о поражении от «Зенита» (0:2) в матче 24-го тура РФПЛ.Юрий Жирков: Чувствовалась вибрация поля нового стадионаЗащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о победе над «Уралом» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.
Футбол
«Челси» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Тоттенхэм»
Футбол
Гол Форбса принес «Анжи» победу над «Тереком»
Футбол
Александр Мостовой: Ничего страшного для «Спартака» не случилось
Футбол
Виталий Мутко: Надо быть более объективным и разбирать ошибки своих команд
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском острове